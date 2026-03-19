Iran: grootste gasveld ter wereld staat in brand

Israël heeft gisteren in Iran het grootste gasveld ter wereld gebombardeerd. Het veld produceert driekwart van álle Iraanse gas.

Iran deelt het gasveld met Qatar. Het sloeg vandaag terug door het Qataarse deel van het veld te bestoken met raketten. Ook daarbij werd aanzienlijke schade aangericht. Volgens Reuters kan het maanden duren voordat de schade hersteld is.

Qatar was not amused en dat gold ook voor Trump, die zich kritisch uitliet over de aanval. Opmerkelijk genoeg werd die kritiek niet gedeeld door Peter Hegseth, de Amerikaanse minister van Defensie. Hegseth gaf vandaag een persconferentie waar hij verklaarde dat de VS nog een tandje bij zal schakelen en pas zal stoppen “als het doel bereikt is”. De aanval op het Iraanse gastveld noemde hij “een waarschuwing”.

Update: Israël heeft afgelopen nacht in de Kaspische Zee een aantal Iraanse schepen naar de bodem van de zee gejaagd:

