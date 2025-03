Inwoners van Gaza Stad demonstreren tegen Hamas

In Gaza zijn vandaag tientallen inwoners van de wijk Shejaiya in Gaza Stad de straat opgegaan om te demonstreren tegen Hamas.

شرارة اليوم بدأت من الشجاعية…🔥 “مشان الله، حما$ برا”

“يا شيـ ـعة، يا شيـ ـعة” الشجاعية تلفظ خبثها الآن… افعلها يا شعب الجبارين! pic.twitter.com/uhQjDZLuix — مصطفـ𓂆ـى عصفــور (@ustafa_ad) March 26, 2025



Gisteren werd er in de Gazastrook ook al gedemonstreerd tegen Hamas. De betogers stelden Hamas medeverantwoordelijk voor de verwoesting van Gaza en riepen leuzen als “weg met Hamas”.

In een video die op X werd geplaatst door de Palestijnse journalist Anas Al-Sharif, zijn demonstranten te zien met borden waarop staat “stop de oorlog” en “we gaan dood”. Een demonstrant die midden in de menigte stond, schreeuwt “Wij zijn een vreedzaam volk! We willen leven! We willen leven! We zijn er klaar mee!”.

اوقفوا الإبادة المجازر مستمرة ، مسيرات في بيت لاهيا تطالب بوقف الحرب والإبادة الجماعية pic.twitter.com/r5ShLf6fJr — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) March 25, 2025



Bronnen: Newsweek en Times of Israel

Uitgelichte afbeelding: By Yairfridman2003 – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=143665649