Invoerheffingen Trumpregime in hoger beroep illegaal verklaard

Een Hof van Beroep heeft het overgrote deel van Trumps invoerheffingen illegaal verklaard. Het Hof bevestigde het eerdere oordeel van de federale rechter dat de president ook in noodgevallen niet de bevoegdheid heeft invoerrechten of belastingen in te stellen.

“US law “bestows significant authority on the president to undertake a number of actions in response to a declared national emergency, but none of these actions explicitly include the power to impose tariffs, duties, or the like, or the power to tax”, the court said in the 7-4 ruling.” (The Guardian)

De zaak was een combinatie van zaken aangespannen door een aantal staten enerzijds en een groep van kleine bedrijven anderszijds, die speciaal hard geraakt zouden worden door de hoge invoerrechten.

Het Trumpregime beriep zich op de International Emergency Economic Powers Act, die de president weliswaar speciale bevoegdheden geeft voor het reguleren van bepaalde economische transacties in noodgevallen, maar het Hof besliste dat invoerrechten daar niet onder vielen, aangezien die niet eens genoemd worden in die wet. Dit, terwijl in gevallen waarin het Congres die bevoegdheden afstaat dat altijd zeer expliciet gebeurt.

Uiteraard gaat het Trumpregime in beroep bij het Supreme Court, en nu is het dus weer afwachten of, en zo ja op welke manier, die de (grond?)wet gaan misinterpreteren. Ook moeten we maar afwachten wanneer die de zaak zullen oppakken, want als het iets betreft dat Trump schade zou kunnen berokkenen zien ze er geen been in om de zaak eens rustig zes maanden te laten liggen.

Ook zo leuk is dat het Hof van Beroep zijn uitspraak niet direct in laat gaan maar pas per half oktober, zodat het regime nog alle tijd krijgt om het Supreme Court die beslissing te kunnen laten terugdraaien.

Ik hoorde eens dat het de bedoeling is dat men in het geval van een hoger beroep de status quo intact verondersteld wordt te laten, maar onder deze regering lijkt het steeds zo te zijn dat hun nieuwe, extremistische maatregelen als de status quo worden beschouwd, en dat er dus aanvankelijk helemaal niets wordt teruggedraaid na een uitspraak tegen het regime.

Nou, het is bemoedigend te lezen dat er in elk geval sòmmige rechters zijn die hun verstand en ethisch-juridische normen erbij houden, maar of dat voldoende is om dit regime af te stoppen betwijfel ik zeer.

(Foto: Supreme Court – eigen foto Laurent)