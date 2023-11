Invallen bij Hamas-sympathisanten en leden Rechtsbürgerbeweging

De Duitse politie heeft vanochtend in acht deelstaten invallen gedaan bij leden van de extreemrechtse Reichsbürgerbeweging. Daarbij zijn diverse computers en een vuurwapen in beslag genomen.

Volgens het Openbaar Ministerie in München worden de verdachten onder andere beschuldigd van “pogingen de communicatiekanalen van de autoriteiten te blokkeren door gericht (massaal) contact met hen te zoeken en zo hun beslissingen onrechtmatig te beïnvloeden”.

De Rechtsbürgerweging erkent de moderne Duitse staat niet. Veel van de aanhangers zijn Holocaustrevisionisten en antisemieten.

Over antisemieten gesproken: de politie heeft ook invallen gedaan bij Hamasfans in Berlijn, Nedersaksen, Sleeswijk-Holstein en Noordrijn-Westfalen. Hamas is verboden in Duitsland evenals de Palestijnse solidariteitsgroep Samidoun, een mantelorganisatie van de PFLP.

Samidoun werd op 2 november veboden omdat ze de pogrom van Hamas op 7 oktober luidkeels vierde. Aanhangers van Samidoun deelden na de pogrom in Berlijn op straat gebakjes uit.

