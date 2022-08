Invalide zwarte man vermoord in Italië

Europa AD 2022. Een invalide zwarte man is afgelopen vrijdag op klaarlichte dag vermoord in het centrum van de Italiaanse stad Civitanova. De moord werd door tientallen mensen gefilmd. Niemand greep in.

Obligate waarschuwing: het zijn gruwelijke beelden. We laten ze tóch zien omdat dit het logische eindpunt is van de haatpropaganda van PVV, Lega, FVD, RN, AfD en hoe al die andere fascistische partijen en partijtjes ook mogen heten.

De moordenaar, Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, zegt dat de vermoorde man, Alika Ogorchukwu, probeerde hem sieraden te verkopen. Daarbij zou Ogorchukwu zijn vriendin hebben aangeraakt, wat in 2022 in Europa blijkbaar voldoende reden is iemand met een andere huidskleur dood te slaan.

Nieuw is het natuurlijk niet. In het zuiden van de VS werden zwarte mensen nog niet zo heel lang geleden routineus gelyncht om de meest bizarre redenen. Toppers: ‘improper with white woman’ en ‘arguing with white man’.

