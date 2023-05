Inval in Jericho: 13 gewonden, 14 man gearresteerd, 50 huizen doorzocht

Israelische troepen hebben donderdag een inval in het Aqabat Jaber-vluchtelingenkamp bij Jericho uitgevoerd. Een grote troepenmacht viel het kamp van alle kanten binnen, posteerde sluipschutters op de daken en doorzocht tenminste 50 huizen. Daarbij werd kwistig met scherpe munitie geschoten en traangas ingezet.

Het resultaat was dat, toen de troepen vertrokken, 13 gewonden in het plaatselijke ziekenhuis werden afgeleverd, allen met verwondingen aan hun benen Van één van hen is de toestand zorgwekkend, hij is in allerijl overgebracht naar Ramallah. Veertien mannen werden gearrsteerd.

De troepen hadden het kamp van de buitenwereld afgesloten door alle toegangswegen te versperren met aarden wallen. Niemand mocht het kamp in of uit. Ook ambulances werden op een afstand gehouden. Tijdens de operatie werden alle bewakingscamera’s die de gang van zaken hadden kunnen filmen in beslag genomen. Zeker 50 huizen werden overhoop gehaald met inspecties, waaronder ook het huis van de goeverneur van Jericho en de Vallei van de Jordaan, Jihad Abu al-Assal en diens zoons.

Uitgelichte afbeelding: Photo by Ahmed Abu Hameeda on Unsplash

Ook verschenen op Abu’s blog