Interview over 2.Dh5 festival

Komend weekend op zaterdag 26 februari en zondag 27 februari vindt in Amsterdam de twaalfde editie van het 2.Dh5 festival plaats. Hier vinden lezingen, workshops en debatten plaats over radicaal linkse politiek en activisme. Wij hadden een kort interview met één van de organisatoren van dit activistenfestival.

2.Dh5 vindt dit jaar plaats in Ru Paré in Amsterdam-West. Kun jij iets vertellen over deze plek?

Ru Paré is een voormalige basisschool in Amsterdam Slotervaart die tegenwoordig een buurtcentrum is. Tientallen initiatieven en organisaties vinden er hun thuis, van migrantenvrouwenorganisaties, de Koerdische gemeenschap, een taalschool en sinds kort ook het ASKV dat ongedocumenteerde vluchtelingen ondersteunt. Verder is het ook het Huis van de Wijk en heeft het een eigen culturele programmering.

Waarom hebben jullie dit jaar voor het thema van het festival “Changing the Game” gekozen?

Hah, het is bijna een non-thema dit jaar. 2.Dh5 Festival heeft normaal gesproken elk jaar een nieuw thema dat dient ter inspiratie voor het bedenken van workshops. Maar de afgelopen jaren kwamen we steeds een beetje bij hetzelfde uit, bij een algeheel gevoel van urgentie door steeds maar verder escalerende met elkaar verbonden crises wereldwijd. Vandaar was vorig jaar het thema ‘Uit de pan, in het vuur’, een gezegde dat refereert naar hoe alles steeds maar van kwaad tot erger lijkt te gaan. Wat dat betreft gaat het altijd om systeemverandering: ‘changing the game’.

De overheid heeft nu de meeste coronamaatregelen ingetrokken. Hoe garanderen jullie de veiligheid van kwetsbare bezoekers? Zijn er nog mogelijkheden om het online te volgen?

Ja, het was allemaal wel spannend in de voorbereiding naar het festival toe, moesten we het gaan uitstellen of met een moeilijk reserveringssysteem gaan werken? Maar nu gaan vrijwel alle coronamaatregelen eraf de vrijdag voor het festival. Maar om het festival toegankelijk te houden voor mensen met een zwakke gezondheid houden we nog ietwat strenge huisregels aan in verband met corona. Deze kan je teruglezen op de website: https://www.2dh5.nl/amsterdam-2022-changing-the-game/practische-informatie/#corona

Verder zal een deel van de workshops gelivestreamed of opgenomen worden. We proberen dit jaar onze verslaglegging te verbeteren, door na afloop samenvattingen van de workshops en misschien een enkele podcast uit te brengen.

Stel je hebt afgelopen jaar voor het eerst meegelopen in een mars voor de woonstrijd of je vond de activisten die in bomen hingen in het Sterrebos wel erg stoer. Waarom moet jij naar 2.Dh5 komen?

Het is de plek om gelijkgestemden tegen te komen en om in contact te komen met allerlei campagnes en actiegroepen. Het gaat zeker niet alleen om de inhoudelijke discussies, maar misschien wel eerder om het samenkomen en het versterken van onderlinge netwerken. Dat is vooral na twee jaar corona hoognodig. Als je geïnteresseerd bent om te onderzoeken naar wat jij kan bijdragen aan de noodzakelijke radicale systeemverandering is het 2.Dh5 Festival een goede plek om te beginnen!

Wat zijn de workshops of lezingen waar je persoonlijk het meest naar uitkijkt?

Moeilijk. In vrijwel elk tijdslot is er meer dan één workshop waar ik bij zou willen zijn. Ik ben erg blij met alle samenwerkingen. 2.Dh5 Festival is altijd een platform, het gaat uit van zelf-organisatie en horizontale politiek, en veel mensen van buiten de organisatiecrew dragen veel bij aan het programma. Denk aan trainerscollectieven als Weerstand, Stroomversnellers en Feros. En organisaties als ASEED, Commons Network, Radical Solidarity, Het Redelijke Midden en Linkse Liefde. De laatste vier doen allemaal voor het eerst mee aan het festival.

Ik ben erg blij dat we plenair eindigen met Linkse Liefde en dat panel kan ook nog wel spannend worden met drie lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen uit verschillende steden. Alle drie staan deze met één been in de parlementaire politiek en met het andere in de sociale beweging.

Hier is het programma van het 2.Dh5 festival: link.