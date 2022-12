Insecten voelen pijn, dus verdienen ze een wet op dierenwelzijn

Dat dieren pijn voelen, erkennen we, maar voor insecten maken we een uitzondering. Onderzoek toont echter aan dat ook insecten pijn ervaren, al zijn er verschillen van soort tot soort. “Tijd om insecten mee te nemen in debatten en wetgeving rond dierenwelzijn”, schrijven drie Britse academici.

Elk jaar worden minstens duizend miljard insecten gedood voor voedsel en veevoer. Ze sterven vaak door extreme hitte of kou, vaak voorafgegaan door uithongering. Ter vergelijking: jaarlijks worden “slechts” zo’n 79 miljard zoogdieren en pluimvee geslacht.

Wetenschappers erkennen al lang dat dieren pijn ervaren, maar insecten bleken lang de uitzondering.

In onze analyse van meer dan driehonderd wetenschappelijke artikelen vonden we echter bewijs dat minstens sommige insecten wél pijn voelen. Andere soorten zijn nog niet voldoende in detail bestudeerd.

