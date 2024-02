Inke pinke parlez-vous

De Volkskrant vindt het nodig een top-100 van de beste Nederlandse popsongs te presenteren, ik ga u niet adviseren hoe die lijst met omzeiling van de betaalmuur te bekijken. U vindt het wel.

Er staan maar drie nummers in de lijst waar ik, als ik een Nederlandstlaige top-100 zou samenstellen, mee zou kunnen instemmen: De diepte, Dodenrit en Verdronken vlinder. Maar hemeltjelief, wel Je bent niet hip en niet Jimmy of Jan Klaassen? Geen Het, geen Frans Halsema, geen Joop Visser, geen Jules de Corte, geen Neerlands Hoop, geen Bots, ik kan wel aan de gang blijven. En zo goed als geen Belgen: Guido Belcanto, Will Tura, Jan de Wilde, Wannes van de Velde, Walter de Buck, Urbanus. Geen Surinaamse bijdragen, geen Indorockers in het Nederlands. Ga u schamen. Maar ja, de Nederlandse pers van nu…

Ik weet niet of dit mijn Nederlandstalig nr.1 is, het heeft wel op 1 gestaan in België en Mong heeft veel opgetreden voor activistisch publiek in Nederland. Daarom haalt hij de Volkskrant van 2024 natuurlijk niet.



Het apekot, Vuile Mong en zijn Vieze Gasten, 1974

