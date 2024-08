Informatiebord in Gouda over Anne Frank beklad door Pro-Palestijnse activisten

Pro-Palestijnse activisten hebben in Gouda een informatiebord over Anne Frank beklad. Op het bord is een Palestijnse vlag geschilderd.

De vernieling werd afgelopen donderdag ontdekt. Het bord is door de gemeente verwijderd en wordt schoongemaakt.

Er is inmiddels aangifte gedaan door een Gouwenaar die anoniem wenst te blijven.

Eerder werd het beeld van Anne Frank op het Merwedeplein in Amsterdam tot twee keer toe beklad door Pro-Palestijnse activisten Jodenhaters.

Uitgelichte afbeelding: Samkalden en Otto Frank (vader van Anne) bij het beeldje – Door Bert Verhoeff / Anefo – http://proxy.handle.net/10648/ac97784a-d0b4-102d-bcf8-003048976d84, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65704990