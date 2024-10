In oceanen groeit onzichtbaar bos van algen

In de Atlantische oceaan groeit een onzichtbare laag van fytoplankton, zeggen onderzoekers. Dat heeft gevolgen voor het hele voedselweb en voor de klimaatverandering.

De studie door de Universiteit van Exeter heeft fytoplankton aan het oceaanoppervlak en in de laag net daaronder onderzocht. Uit de bevindingen in het tijdschrift Nature Climate Change, blijkt dat die twee lagen verschillend reageren op de klimaatverandering.

In het afgelopen decennium is de totale biomassa (levend materiaal) aan fytoplankton in de diepere laag flink gegroeid als reactie op de opwarming. En het fytoplankton aan de oppervlakte is niet afgenomen, maar bevat wel minder chlorofyl, waardoor het minder groen is.