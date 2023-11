In Noord-Gaza is al een paar dagen geen brood meer te vinden

De Verenigde Naties heeft dinsdag meegedeeld dat alle bakkerijen in Noord-Gaza zijn gesloten door een tekort zowel aan meel als aan water. Meel is er totaal verdwenen van de markt. Geen van de vrachtauto’s die de laatste dagen in Gaza zijn aangekomen heeft goederen kunnen afleveren in het noorden. De naar schatting 900.000 mensen in Gaza-stad en de omringende vluchtelingenkampen en andere plaatsen. die al sinds zeven dagen geen behoorlijke hoeveelheid brood hebben kunnen vinden, zitten nu helemaal zonder. Ze zitten ook grotendeels zonder water trouwens, of drinken het Gaza-water dat totaal verontreinigd en ondrinkbaar is. De toestand is die van een totaal rampgebied. Enkele duizenden probeerden naar het zuiden te vluchten en vertellen dat de lijken langs de straten liggen. De lucht is bezwangerd met lijkengeur en er zijn verhalen van honden die lijken deels opaten.

In de rest van Gaza zijn nog negen bakkerijen die soms wat brood bakken als ze meel hebben kunnen vinden en er stroom is om ovens te laten draaien. Er zijn door bombardementen zo’n 35 bakkerijen verwoest. Weliswaar zijn ruim 600 trucks met hulpgoederen intussen Gaza binnengekomen, maar dat staat in geen verhouding tot de ruim 400 trucks die voor de totale Israelische afsluiting dagelijks hun goederen afleverden. Het Internationale Rode Kruis gaf dinsdag een verklaring uit dat het ”ernstig verontrust” is dat een konvooi van het ICRC werd beschoten, met onder meer hulpgoederen voor het Quds-ziekenhuis. Daarbij werden twee vrachtauto’s beschadigd en een Egyptische chauffeur gewond. Het ICRC herinnerde eraan dat medische konvooien beschermd zijn onder het internationaal humanitair recht. Het is ongewoon dat het ICRC zich zo uitspreekt.

Verhalen over doden en gewonden laat ik vandaag voor wat ze zijn. Het geeft nauwelijks de situatie weer. Het laatste getal lag in de buurt van de 10.500 (van wie 4.330 kinderen), maar er werd bij verteld dat er nog ongeveer 2.800 mensen in het puin zijn verdwenen. Op de G-7 top in Japan werd een verklaring bereikt waarbij Hamas werd veroordeeld, Israel het recht werd toegezegd zich ”te verdedigen” en gepleit werd voor een humanitaire gevechtspauze en veilige corridors. De minister van Buitenlandse zaken Blinken sprak zich in een gesprek met verslaggevers na afloop van de G-7 uit tegen het opnieuw bezetten door Israel van de Gazastrook als de Hamas is verdreven. Ook was hij tegen het verdrijven van Palestijnen, of het verkleinen van het gebied. De Amerikaanse president Biden heeft premier Netanyahu eindelijk gevraagd om een pauze in de gevechten.

In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden werd de (Palestijnse) afgevaardigde Rashida Tlaib berispt, een zeldzaamheid. Ze had de uitroep From the river to the sea Palestine will be free gebruikt; 22 Democraten stemden mee met de Republikeinen. Op de Westoever werden opnieuw tenminste 65 Palestijnen in de nacht van hun bed gelicht. Ook was er weer een inval bij de Universiteit van Bir Zeit. Het aantal Palestijnse politieke gevangenen steeg tot 2,800.

Ook verschenen op Abu’s blog

Uitgelichte afbeelding: By Palestinian News & Information Agency (Wafa) in contract with APAimages, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=138775603