In Haïti kampt nu de helft van de bevolking met honger

Nu al de helft van de Haïtianen kampt met acute honger, blijkt uit nieuwe cijfers van het Wereldvoedselprogramma. In opvangcentra in de hoofdstad is de situatie het ergst.

Haïti blijft kampen met de aanhoudende gevolgen van het bendegeweld sinds begin dit jaar. Volgens nieuwe cijfers van het Wereldvoedselprogramma (WFP) hebben nu 5,4 miljoen mensen elke dag moeite om zichzelf en hun gezin te voeden. Voor twee miljoen mensen gaat het over een “crisisniveau van honger” (IPC Fase 4): extreme voedseltekorten, acute ondervoeding en ziekte. Maar voor de minstens zesduizend mensen in de opvangcentra in de hoofdstad Port-au-Prince is de situatie nog erger: zij kampen met “catastrofale” niveaus van voedselonzekerheid (IPC Fase 5). Dat betekent hongersnood, armoede, extreem kritieke niveaus van acute ondervoeding en overlijden.

– Uitgelichte afbeelding: By Marcello Casal Jr/ABr – http://www.agenciabrasil.gov.br/media/imagens/2010/01/19/190110mca0582.jpg/view, CC BY 3.0 br, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9032444