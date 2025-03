‘In één klap is je levenswerk niet meer interessant genoeg’

Ook in Nederland, zeker onder dit regime woedt de antiwetenschappelijke brand. Een voorbeeld.

Veertien jaar was ze verbonden aan de UT, haar oratie stond al gepland. Kerensa Broersen, hoogleraar bij de Applied Stem Cell Technologies-vakgroep, is één van 47 mensen die deze week ontslagen werd. Tot grote verbazing en ontzetting. ‘Mensen met florerende carrières worden weggezet bij het oud vuil, zo voelt het.’

Ze was afgelopen maandag aanwezig op de campus. Net als collega’s was Kerensa Broersen in afwachting of ze ‘aan de beurt’ zou zijn. Dat zou ieder moment kunnen gebeuren op maandag en dinsdag. Het telefoontje bleef maandag uit. ‘Die dag was onvoorstelbaar stressvol, dat zag ik aan iedereen om me heen. Terwijl je rondloopt over de gang zie je collega’s weggebeld worden. Die mate van stress was echt moordend. Het was wachten tot dinsdagmiddag 17 uur en hopen dat je niet gebeld zou worden.’

Broersen wordt wel gebeld…

– Uitgelichte afbeelding: Door Images: Nissim Benvenisty – Russo E. (2005) Follow the Money—The Politics of Embryonic Stem Cell Research. PLoS Biol 3(7): e234. doi:10.1371/journal.pbio.0030234, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1430210