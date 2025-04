In afwachting van de ME bij het Maagdenhuis

Aan het desbetreffende liveblog van Folia ontleend:

Activisten hebben opnieuw opgeroepen het Maagdenhuis te bezetten. Volgens een UvA-woordvoerder staan ze in de hal. Om hoeveel activisten het gaat, is nog niet duidelijk.

De activisten gaan over tot de bezetting omdat het volgens hen een jaar geleden is dat de eerste bezetting aan de UvA plaatsvond. Ze roepen mensen op slaapzaken, eten, drinken en materiaal voor het vormen van barricades mee te nemen.

‘Wanneer onze regering ons in de steek laat, wordt het onze plicht om ons te verzetten,’ schrijft actiegroep Amsterdam Encampment op Instagram. ‘Na talloze mislukte pogingen om een dialoog aan te gaan met de UvA over hun banden met Israëlische universiteiten die medeplichtig zijn aan de genocide, zien wij geen andere keuze dan ons te verzetten en daarom dit gebouw te bezetten.’

‘Het enige resultaat van onze eerdere acties is dat de UvA een uitwisselingsprogramma met de Hebreeuwse universiteit heeft stopgezet, en we zijn woedend over hun wens om deze band te vernieuwen.’

‘Het is heel vervelend wat er nu weer gebeurt voor de medewerkers in het Maagdenhuis,’ zegt de UvA-woordvoerder. ‘Hun werk wordt opnieuw verstoord.’