Illinois: de weg naar Cairo

Met hun mateloze fantasie hebben de kolonisatoren overal in de Verenigde Staten dezelfde plaatsnamen uitgedeeld. Het grootste Cairo van de VS ligt in de zuidpunt van Illinois en daarover gaat The road to Cairo uiteraard, niet over de hoofdstad van Egypte.

Het origineel blijkt van een mij tot nu onbekende zanger, David Ackles. Zo leert men steeds bij.

A fella told me

This here road leads to Cairo

I got to get me a ride

I got to go back

Go back to my children

I got to see my little bride

(…my man, Driscoll)

I been traveling

Gone a long long time

Don’t know what I’ll find

Scared of what I’ll find

But I just got to see them again

Hey thanks for stopping

Are you headed down to Cairo?

I wrecked my Lincoln in Saint Jo

Why to little old Cairo?

No special reason

Look up some folks I used to know

Me I travel some

Have my share of fun

Now that’s a life a man can live

Sure I’ve played and lost

But who minds the cost

You got to take more than you give

Hey you got another cigar?

Son I sure like this car

Oh from your daddy as a gift

Say on second thought

There’s gifts I haven’t bought

Just drop me here

Thanks for the lift

Yes I’ve traveled some

Yes I’ve been a bum

Never have a dime for gin

Left to make my way

Told her I can’t stay

To see my children poor as sin

I know this road

It leads straight into Cairo

Twenty-two miles straight ahead

I can’t walk down this road to Cairo

They’re better thinking I’m dead

I been traveling

Gone a long long time

Don’t know what I’d find

Scared of what I’d find

I can’t I just can’t walk down this road



1968



Julie Driscoll & the Brian Auger Trinity, 1968