Ik heb wel wat beters te doen

Het onderstaande heb ik in het weekeinde naar de site Konfrontatie gestuurd. Daar “beraadt men zich”. Intussen heeft Peter Storm aldaar een groot roddelstuk geplaatst waarom hij weg is bij Krapuul – daar is vijf maanden over nagedacht. Natuurlijk is het nooit aangeboden (of: geplaatst) op Krapuul, waar hij twaalf jaar schrijver, jarenlang met auteurstatus is geweest. Ik ga daar dan maar niet op in, dit is eerder geschreven.

Najaar 2012 was ik bij een treffen dat ik gemakkelijk een tweetup kon noemen, ten huize van iemand die geïntrigeerd was door mijn twitter-avatar. Dat was het huis aan de Amsterdamse Weesperzijde waar ik mijn kinderjaren heb doorgebracht. Amsterdamse sentimentaliteit, daar kan ik in mee.

Op die avond was er iemand die helemaal uit het verre Zuid-Limburg was gekomen en die ik op zeker ogenblik uit mijn tijdlijn had gegooid nadat ik had gezegd dat ik geen onzin van een account genaamd kutje13 wilde zien langskomen. Hij zeuren: waarom niet? Ik vind niet dat ik dat moet toelichten dus dat was dat. Oog in oog met de man stond ik voor de vraag: zullen we het er over hebben? Ik ben er die avond niet aan toegekomen. Bij vertrek zei ik: nou we volgen elkaar wel weer.

Dat heb ik geweten. Nadat ik had laten weten dat ik geen prijs stelde op een bewerking van een Marilyn Monroe-achtige foto van “meisje op fiets met opwaaiende rok” waarbij het slipje was weggeretoucheerd tot een blote kont was de vraag: Wat is daar nu weer mis mee? Ik was hem zat, vooral omdat hij ook voortdurend adhesie vroeg in zijn eenzame strijd tegen twee vrouwen in wie hij duidelijk iets gezien had en die hem niet hoefden.

Ruim zes jaar heeft de man dagelijks, liefst meer dan een keer per dag, een stuk geschreven wat voor vreselijke fascist ik was, want fascisten houden niet van blote achterwerken en ga maar door. Op zeker ogenblik heb ik aangifte gedaan bij een rechercheur die zuchtte: “Ik heb liever een mooie moordzaak.” Aangifte door Jan Onbekend wordt bij het OM ad acta gelegd.

Na een jaar of zes had hij een ander object van schelden ontdekt en verwaterde zijn schelden op Krapuul en de meest functionerende hoofdredacteur. Alsof het een enorme ontdekking was onthulde hij de ware naam van Arnold van der Kluft, namelijk André de Raaij, ook redacteur van De Vrije (als Cornelis Prul) en De AS in die dagen. En van zijn eigen site, Christianarchie. “De Raaij die zich christelijk anarchist noemt,” liet hij regelmatig in zijn scheldpartijen weten. Interessant, ik weet van niks, altijd libertair marxist geweest met grote interesse voor het religieus anarchisme. Omdat het kanarieboekje “Ik ben anarchist” laat weten dat je tegen god (God) moet zijn voor het ware anarchisme krijg je een hoop onbenullige onwetendheid over je heen in dat verband.

De stalker liet ook regelmatig weten dat hij natuurlijk wel wat beters te doen had maar omdat ik zo’n duidelijke fascist ben, evenals Ina Dijstelberge en Huib Riethof, toen nog actief schrijver op Krapuul, moest de mensheid voor ons gewaarschuwd worden. Hij heeft het nu over Zelenksyy als Hollywoodfiguur en jood natuurlijk – nudge nudge wink wink – en Mahsa (Zhina) Amini was een CIA-agente met een zwak hart en daar is ze aan bezweken. Eindelijk thuis. Een anti-imperialist. Verkondigt Stan van Houcke niet ook dergelijke dingen?

De goede stalker verkondigt natuurlijk altijd dat hij wel wat beters te doen heeft. En hij beklaagt zich dat juist de ander de stalker is. Zo kwam er laatst iemand langs bij Krapuul die de baas van het zooitje wilde spreken. Ik noem geen naam. Toen ik duidelijk liet merken dat als er al een baas is, ik dat zou zijn (godverhoede) geloofde hij dat niet, hij wilde de baas van het circus spreken, niet een van de aapjes. Ook de vermeende baas liet weten geen baas te zijn. Dat geloofde stalker-in-spe niet.

Misschien moet er ook maar eens een kanarieboekje “Hoe word ik een goede stalker” komen. Of zou desbetreffende, niet al te snugger overkomende figuur, echt wel wat beters te doen hebben? Vragen, vragen, vragen. Onze Lieve Heer heeft rare kostgangers.