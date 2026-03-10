IJf Blokker overleden

IJf Blokker is vandaag op 95-jarige leeftijd overleden in zijn geboorteplaats Den Helder. Blokker zal natuurlijk voor eeuwig geassocieerd worden met het karakter Barend Servet. Servet was een creatie van Wim T. Schippers en Ruud van Hemert. Hij verscheen voor het eerst in de Fred Haché Show, maar kreeg in 1972 de hoofdrol in de show Barend is weer bezig. In 1974 dook het karakter weer op in Van Oekel’s Discohoek.

De shows met Fred Haché, Barend Servet en Sjef van Oekel veroorzaakten destijds nogal wat opschudding door het bloot en de absurde humor. Tegenwoordig zijn we qua bloot nog wel wat anders gewend, maar de humor staat nog steeds recht overeind.

En ja: IJf Blokker kon geen meter recht vooruit zingen, maar dat was nou juist de grap.

Ook klassiek: de scène met de spruitjes schoonmakende Koningin Juliana. De wereld was te klein. Majesteitsschennis!

Zónder Servet, maar mét Sjef van Oekel. Mag natuurlijk niet ontbreken, want zo mogelijk nóg klassieker:

Harry Touw (Fred Haché) overleed in 1994, Dolf Brouwers (Sjef van Oekel) in 1997. RIP. Dat het ze goed moge gaan, waar ze nu ook mogen zijn. En bedankt voor de mooie herinneringen.

Uitgelichte afbeelding: Door Rob Mieremet / Anefo – http://proxy.handle.net/10648/ac2596b2-d0b4-102d-bcf8-003048976d84, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74367649