IDF doodt hulpverleners in Gaza

Volgens de hulporganisatie World Central Kitchen zijn verschillende van haar medewerkers gedood bij een (vermoedelijke) Israëlische luchtaanval in de Gazastrook. Opmerkelijk, want de WCK coördineert de hulpverlening met het Israëlische leger (IDF).

World Central Kitchen liet vanochtend weten dat er 6 internationale vrijwilligers en een Palestijnse chauffeur om het leven zijn gekomen:

World Central Kitchen is devastated to confirm seven members of our team have been killed in an IDF strike in Gaza. The WCK team was traveling in a deconflicted zone in two armored cars branded with the WCK logo and a soft skin vehicle. Despite coordinating movements with the IDF, the convoy was hit as it was leaving the Deir al-Balah warehouse, where the team had unloaded more than 100 tons of humanitarian food aid brought to Gaza on the maritime route.