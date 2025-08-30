IDF doodt hoogste ISIS-functionaris in Gaza

Hulde! Het Israëlische leger heeft een hooggeplaatste vertegenwoordiger van ISIS in de Gazastrook gedood. Mohammed Abd al-Aziz Abu Subaida zou vorige week zijn gedood tijdens een aanval in het gebied van het vluchtelingenkamp Bureij in Gaza.

Volgens het Israëlische leger was Abu Sabaida hoofd van het Palestijnse district van ISIS en verantwoordelijk voor het beleid, de planning en de uitvoering van de operaties van de groep op de Westelijke Jordaanoever, in de Gazastrook en op het Sinaï-schiereiland. De ISIS-afdeling in de Gazastrook zou actief betrokken zijn bij gevechten met het IDF in de Gazastrook. One down, a lot more to go.

Bron: Times of Israel

