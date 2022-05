Huur is te duur! – Demonstratiemars 28 Mei – Amsterdam

Huur is te duur! – Demonstratiemars op 28 mei in Amsterdam. Verzamelen om 14:00 bij het hoofdkantoor van woningbouwvereniging De Key, Hoogte Kadijk 179 – 181.

De maat is vol. De huur is voor iedereen onbetaalbaar duur geworden. Het maakt niet uit of je huurt van een grote of kleine commerciële verhuurder of dat je huurt van een woningcorporatie. Het maakt ook niet uit of je huurtoeslag ontvangt of dat je nét iets te veel verdient om daarvoor in aanmerking te komen. De huur slokt een veel te groot deel van het inkomen op. Bij veel huishoudens blijft er zelfs geen geld genoeg over voor elke dag een warme maaltijd of voor de energierekening.