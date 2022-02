Human Rights Watch: enkele duizenden anti-oorlogsbetogers opgepakt in Rusland

De Russische politie heeft de afgelopen dagen bij anti-oorlogsdemonstraties honderden vreedzame betogers opgepakt. Volgens Human Rights Watch (HRW) zijn ook tenminste twee bekende mensenrechtenactivisten die zich uitspraken tegen de invasie van Oekraïne gearresteerd.

Volgens OVD-Info, een onafhankelijke media watchdog, heeft de politie tenminste 1850 mensen gearresteerd tijdens anti-oorlogsbetogingen in o.a. Moskou, Sint-Petersburg, Krasnodar en Voronezh.

Inmiddels circuleren er ook berichten over het gebruik van clusterbommen door het Russische leger. In Vuhledar zou een ballistische raket een ziekenhuis hebben geraakt. Daarbij zijn volgens HRW vier mensen om het leven gekomen.

Het Russische leger heeft in Syrië natuurlijk de nodige ervaring opgedaan met het gebruik van clustermunitie en het afslachten van burgers. Syrië was voor de Russen wat de Spaanse Burgeroorlog was voor de nazi’s: een interessant oefenterrein

