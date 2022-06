Huisjesmelker Van Haga wil Doorbraak verbieden

De corrupte niet al te frisse pandjesparasiet Wybren van Haga wil de linkse actiegroep Doorbraak verbieden. Aanleiding is het in vuilniszakken verpakken van het Indië-monument in Leiden. Volgens Doorbraak hoort het monument thuis op de afvalhoop van de geschiedenis.

De ludieke actie (er is niks vernield) leidde tot grote woede bij de Federatie Indische Nederlanders. Van Haga zag de kans schoon de Telegraaf weer eens te halen (gelukt) en riep op tot een verbod op dit soort ‘radicale organisaties’. “Nu woke-fanaten compleet doorslaan en beelden, herdenkingsmonumenten, grafmonumenten, namen van straten en pleinen en ornamenten op gebouwen niet veilig meer zijn, vraag ik de minister van Justitie en Veiligheid om een extra strafmaat voor diegene die deelnamen aan deze vernielzuchtige beeldenstorm. Ook wil ik weten hoe politie en justitie verder gaan ingrijpen om dit zooitje ongeregeld een halt toe te roepen”, aldus de huisjesmelker die zelfs voor de VVD té corrupt was.

Van Haga is – net als de Federatie Indische Nederlanders – van mening dat er niks mis met het uitbuiten van mensen met een kleurtje. “Dispereert niet, ontsiet uwe vyanden niet, daer en is ter werelt niet dat ons can hinderen… daer can in Indiën wat groots verricht worden!” om Jan Pietersz. Coen te citeren.

Wybren probeert al een tijdje in het gevlei te komen bij het deel van Nederland dat de ondergang van ‘ons’ koloniale rijk nooit heeft verwerkt. Begin dit jaar wond de Haagse pandjesparasiet zich nog hevig op over de vermeende genocide op ‘landgenoten’ tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd.

Tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog (1946-1949) zijn aan Indonesische kant vermoedelijk meer dan 100.000 doden gevallen, zowel militairen als burgers. Zo’n 5000 Nederlandse militairen zijn om het leven gekomen, waarvan de helft overigens als gevolg van ziekten. Hoeveel Nederlandse en Nederlands-Indische burgers om het leven zijn gekomen is niet bekend. Schattingen variëren van 3500 tot 30.000 doden.

