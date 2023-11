HRW: Israelische aanvallen op ziekenhuizen in Gaza zijn waarschijnlijk oorlogsmisdaden

Het Israelische leger heeft herhaaldelijk onwettige aanvallen uitgevoerd op medische instellingen in Gaza, het medisch personeel en transportmogelijkheden, waarbij het het gezondheidssysteem in Gaza volledig heeft vernietigd, volgens Human Rights Watch (HRW). Volgens de mensenrechtenorganisatie zijn dat oorlogsmisdaden die ook als zodanig dienen te worden onderzocht. HRW meldde dat volgens een verklaring van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) van 12 november ten minste 521 mensen, onder wie 16 werkers in de gezondheidszorg, zijn gedood bij 137 aanvallen op gezondheidsfaciliteiten in Gaza. Deze aanvallen, zowel als het afsluiten van elektriciteit en water en het tegenhouden van humanitaire hulp aan Gaza hebben de mogelijkheden voor het verlenen van gezondheidzorg ernstig gehinderd. De VN heeft op 19 november geconstateerd dat twee derde van de eerste lijns-hulpverlening en meer dan de helft van de ziekenhuizen buiten werking waren op een moment dat het medisch personeel te maken had met niet eerder vertoonde aantallen ernstig gewonden. Ziekenhuizen hadden geen medicijnen en basis-benodigdheden. Doktoren vertelden HRW dat zij zonder verdoving moesten opereren en met azijn als antiseptische vloeistof.

HRW heeft Israelische aanvallen onderzocht op of bij het Indonesische Ziekenhuis, het al-Ahkli-ziekenhuis, het internationale oogziekenhuis, het Turks-Palestijnse Vriendschapsziekenhuis en het al-Quds-ziekenhuis tussen 7 oktober en 7 november. Het sprak met twee mensen die schuilden in ziekenhuizen en met 16 werkers in de gezondheidszorg. Het raadpleegde verder diverse open-source dat zoals video’s en satelliet-beelden, naast databases van de WHO. Al deze ziekenhuizen werden meermaals aangevallen, waarbij doden en gewonden vielen, het oog-ziekenhuis werd zelfs volledig vernietigd. Op 3 november was er bovendien een aanval op ambulances bij het Shifa-ziekenhuis waarbij meer dan 10 mensen werden gedood, onder wie drie kinderen.

Ziekenhuizen genieten speciale bescherming onder de internationale humanitaire wetten of de oorlogswetten. Ze mogen alleen worden aangevallen als ze worden gebruikt om daden uit te voeren ”die schade toebrengen” en na een vereiste waarschuwing. Zelfs als een ziekenhuis wordt gebruikt om wapens op te slaan of vijandige strijders herbergt moet de aanvallende partij eerst een waarschuwing afgeven en een redelijke termijn noemen om aan het misbruik een einde te maken. Een aanval mag alleen worden uitgevoerd als daaraan geen gevolg wordt gegeven. Een opdracht aan patiënten en medisch personeel om een ziekenhuis te ontruimen mag alleen worden gegeven in een uiterste geval, medisch personeel dient te worden beschermd om hun werk te doen.

In Jabalya werd maandag een luchtaanval uitgevoerd waarbij twaalf huizen werden verwoest. Er waren tenminste 31 doden onder wie twee leden van het nationale Palestijnse volleybalteam. In Khan Younis vielen 13 doden bij een aanval op een huis. Er waren bovendien verspreide aanvallen waarbij eveneens veel slachtoffers vielen. Bij het Shifa ziekenhuis is de toestand onveranderd, al hebben kennelijk enkele duizenden van degenen die in het ziekenhuis schuilden weten te ontkomen naar het zuiden. De directeur meldde dat op de binnenplaats van het ziekenhuis 179 mensen in een massagraf zijn begraven. Onder hen zijn zeven te vroeg geboren baby’tjes en 29 patiënten van de intensive care die aan zuurstoftekort zijn overleden. Begraven op deze manier was de enige mogelijkheid, aangezien vervoer van de lichamen niet mogelijk was.

Rond het Quds-ziekenhuis wordt zwaar gevochten. De Israelische voorlichtingsdienst van het leger maakte zich in de persoon van van majoor Hagari volslagen belachelijk. Hij gaf een persconferentie waarop hij verklaarde dat in het Rantisi-ziekenhuis wapens waren gevonden, terwijl in de kelder waarschijnlijk gijzelaars hebben gezeten. Er was een wc gevonden en een touw dat vastzat aan een stoel, plus een kalender waarop te zien was dat Hamas-mensen bewakingsdiensten hadden uitgevoerd. Hun namen bleken te zijn: zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Er is duidelijk nog ruimte voor verbetering van de talenkennis van de legervoorlichtingsdienst.

Israel verloor opnieuw twee manschappen, het totaal is nu 49. Ook maakte Hamas bekend dat een vrouwelijke gijzelaar is omgekomen bij een Israelisch bombardement. Op de Westoever vielen acht doden. Zeven daarvan werden gedood bij een aanval van het leger in Tulkarem waarbij ook onder meer drones werden ingezet. De achtste dode viel in Hebron. Het totaal aantal doden sinds 7 oktober is 193.

Ook verschenen op Abu’s blog.

Uitgelichte afbeelding: By Al Araby, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=138778645