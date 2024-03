Houthi’s veroordelen negen mannen ter dood wegens ‘sodomie’

Negen mannen zijn door een Houthi-rechtbank in Jemen ter dood veroordeeld wegens ‘sodomie’ (homoseksualiteit). Drieëntwintig andere mannen werden tot jarenlange gevangenisstraffen veroordeeld. Drie mannen werden ook veroordeeld tot openbare geseling.

Volgens Human Rights Watch vond het massaproces op 23 januari jl plaats. De mannen worden ter dood gebracht door middel van steniging of kruisiging. Het is niet duidelijk duidelijk of de executies inmiddels zijn voltrokken.

De Houthi’s zijn een intens reactionaire islamistische beweging, met een diepe afkeer van alles dat riekt naar homoseksualiteit. De Houthi’s zijn sjiitisch, maar dat belet ze niet één lijn te trekken met Hamas. De afgelopen tijd bestookte de organisatie uit solidariteit met de Palestijnen Hamas handelsschepen op de Rode Zee.

Bron: Pink News

