Houd medicijnproductie in Nederland

We hebben de kop maar even aangepast en verkort, en koesteren intussen geen enkele illusie over centenknijper en neoliberaal Kuipers: de laatste Nederlandse medicijnenfabriek is failliet…

Nederland dreigt de mogelijkheid kwijt te raken zelf op grote schaal medicijnen te produceren. Dat schrijft een alliantie van verschillende zorgorganisaties in een brandbrief aan minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) De alliantie bestaat uit onder meer de apothekers vereniging KNMP, de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en hoogleraren van het Leids Universitair Medisch Centrum en het Radboudziekenhuis. Ook de Tweede Kamer maakt zich grote zorgen over het mogelijk verdwijnen van medicijnproductie uit Nederland.

RTL Nieuws

En zie je wel:

Volgens Kuipers zijn er van de geneesmiddelen die de fabrikant maakte nog voldoende beschikbaar. Maar het is niet uit te sluiten dat “er binnen enkele maanden voor enkele geneesmiddelen alsnog tekorten kunnen ontstaan”. Bij zo’n tekort kan er toestemming gegeven worden om vergelijkbare medicijnen uit het buitenland te importeren.

Noordhollands Dagblad

