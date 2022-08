Hou me vast: een incassobureau geeft ’t op? Echt?

Ja! Echt! EEN IN-CAS-SO-BUREAU GEEFT ‘T OP!

Dat kan toch helemaal niet? O nee? Lees dan! Ze schreven me gisteren:

Beste heer/mevrouw Graaff,

Bedankt voor uw bericht. Infomedics B.V. heeft besloten de rekeningen terug te geven aan de Tandprothetische Praktijk Waars. De praktijk zal de rekeningen bij u incasseren. Daarnaast gaan wij niets aan u betalen! Mocht u verder blablabla…

Met vriendelijke groet, Nathalie Kasim, Servicedesk Zorgconsumenten

Rondje koffie-thee-limo voor heel Krapuul! On me, natuurlijk.

Hoe heb ik dat gedaan?

Het is heel simpel en ook heel ingewikkeld. Ik hou het simpel. Incassobureaus kopen rekeningen op van allerlei leveranciers, maar ook van gemeenten e.d.. Dan gaan zij die rekeningen lekker dreigend innen. Want je schrikt toch – zoals de bedoeling is – van die term In-Cas-So. INCASSO. Incasso. En dan liefst meteen met enige onterechte toeslag bekend als ‘administratiekosten’. We kennen het allemaal wel.

Wat kan je dan, rood aangelopen, bevend, trillend en wel – nog doen?

Er BESTAAT ECHTER ÉÉN MAGISCHE SPREUK! Hier komt-ie dan:

‘Kunt u mij een kopie van de akte van cessie aan u van deze vordering tonen’?

Dit is ’t. Vragen? Geen vragen? Mooi…

Okee dan. Cessie, het cederen, is het overdragen van je vordering aan een ander.

MAAAAAR: dat kan alleen via een ‘akte van cessie’. Dat weet natuurlijk vrijwel niemand, behalve advocaten, notarissen en de piranha’s van de incassobranche. De meeste bedrijven die hun rekeningen doorverkopen, weten dat ook niet en de meeste incassobureaus vinden dat teveel werk…

DUS: ZE HEBBEN M NIET! Nul aktes! Dus ook geen enkel recht jou of jou of jou – of wie dan ook een rekening te sturen.

Echt niet!

’t Wordt nog ietsie leuker: want als een incassobureau iemand een rekening stuurt maar daar geen echte juridische grond voor heeft, is dat meteen fraude. FRAUDE, meneer! En als ze op schrift doen alsof ze die rechten wel hebben, is dat ook nog eens OPLICHTING!

Ik begin al te kwijlen bij het idee dat ik op het politiebureau zaterdag aangifte zit te doen…

Het staartje: gemeenten en andere overheden doen dit ook. Dat moet echt voor eens en voor altijd afgelopen zijn. Ze pushen mensen die het voor 95% toch al niet best redden, verder in de stront. Dus: overheden moeten helemaal geen enkele vordering meer doorverkopen, niks cessie, niks cederen…

Ik maak me sterk dat zelfs de overheden geen aktes gaan opmaken – veel te veel gedoe. Ik zal de grote gemeenten eens mailen hoeveel van hun vorderingen worden doorverkocht. Amsterdam heeft mij tien jaar terug een keer zo’n kunstje geflikt.

Wordt vervolgd!