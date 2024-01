Hoogste Duitse rechtbank oordeelt dat extreemrechtse partij geen recht heeft op subsidie

Het Duitse Constitutionele Hof heeft vandaag bepaald dat de kleine fascistische partij Die Heimat (de vroegere NPD) de komende 6 jaar geen recht heeft op overheidssubsidie. Volgens het Hof zijn de waarden en doelen van de partij gericht op de vernietiging van de Duitse democratie en onverenigbaar met de menselijke waardigheid zoals gedefinieerd in de Duitse grondwet. Tegen het besluit van het Hof is geen beroep mogelijk.

Er is in het verleden al eens een poging ondernomen de NPD te verbieden, maar dat mislukte helaas. Het Hof oordeelde destijds dat de NPD ’te onbelangrijk’ was om te verbieden, al was ze wél van mening dat het etnische nationalisme van de partij ongrondwettelijk en anti-democratisch was.

Die Heimat is marginaal, maar dat geldt niet voor de Alternative für Deutschland (AfD). Die peilt momenteel op 20% en in het oosten van het land zelfs op 30. Een verbod ligt moeilijk, want dan zal aangetoond moeten worden dat de AfD de Duitse Grondwet en democratie de nek om wil draaien. Natuurlijk wéét iedereen dat de partij dat wil, maar dat ook juridisch hard maken is nog even wat anders.

Mogelijk maakt een verbod op subsidiëring meer kans dan een verbod, waarbij wél aangetekend moet worden dat de NPD/Die Heimat eerder al door het Hof als ‘ongrondwettelijk’ was bestempeld. Bij de AfD is dat niet het geval.

Uitgelichte afbeelding: Partijvoorzitter Frank Franz -Von Foto: Sven Teschke, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55206093