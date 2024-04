Asma Asmaton, oftewel Hooglied, uit de Mauthausencyclus van Mikis Theodorakis, gezongen door een jonge vastberaden ogende Maria Farandouri. Het is 1966, het kan nog vrijuit uitgevoerd worden in Piraeus.

21 april, in 1967 de dag waarop kolonels in Griekenland een staatsgreep uitvoerden om te voorkomen dat een democratisch gezinde liberale partij de verkiezingen zou winnen (na de dictatuur heette de partij sociaal-democratisch).

Voor de NAVO maakte de staatsgreep niet uit. Het genootschap had niet de pretentie de Democratie uit te dragen in die dagen: Turkije en Portugal getuigden er ook van. Het kan verkeren, nietwaar.

– Uitgelichte afbeelding: By Bert Verhoeff for Anefo – http://proxy.handle.net/10648/abdee064-d0b4-102d-bcf8-003048976d84, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=67260327