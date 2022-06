Hooggerechtshof blokkeert wet die moderatie op Twitter en FB verbiedt

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft dinsdag de inwerkingtreding van een controversiële Texaanse wet op sociale media geblokkeerd. De wet verbiedt online platforms als Facebook en Twitter content te modereren of te verwijderen op basis van de in die content geuite standpunten. Concreet: sociale media mogen geen racistische, nazistische, seksistische of homofobe content verwijderen.

Rechts in de VS huilt al heel lang tranen met tuiten dat grote sociale-mediaplatforms een hekel hebben aan fascisten conservatieven en fascistische conservatieve content onevenredig vaak getroffen wordt door de banhamer. Gelul, natuurlijk, maar extreemrechtse gekkies mogen zichzelf graag presenteren als martelaren voor de VVMU.

Het Hooggerechtshof heeft geen inhoudelijk oordeel gegeven over de wet, maar slechts de inwerkingtreding geblokkeerd. Het is nu aan federale rechtbanken te beslissen of uitvoering afgedwongen kan worden. Vermoedelijk zal het Hooggerechtshof zich in de toekomst nog wel moeten buigen over de grondwettigheid van deze Texaanse oprisping.

Bron: CNBC

