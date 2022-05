Hongersnood dreigt in Malawi

Het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de VN waarschuwt dat sterk stijgende prijzen, verergerd door de oorlog in Oekraïne, arme mensen in Malawi aan de rand van de hongersnood brengen. Het agentschap zegt dan bijna 400.000 Malawianen al onzeker waren wat voedselvoorziening betreft, door overstromingen, droogte en de uitwerking van de COVID-19 pandemie.

De afgelopen drie maanden is volgens bakkers de inkoopsprijs van een zak van 50 kg tarwemeel met 42% gestegen en tussen oktober 2021 en april 2022 is de prijs van petroleum met 54% en van diesel met 64% gestegen. Malawi, dat braaf aan alle eisen van de Wereldbank voldaan heeft, heeft een breekbare economie en met een bevolking van 19 miljoen mensen heeft het de vierde plaats in de ranglijst van mensen die in extreme armoede verkeren.

– Allafrica

– Uitgelichte afbeelding: Photo by Abrahan Echeverria on Unsplash