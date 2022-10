Honderden doden en dreigende hongersnood door overstromingen in Nigeria

Overstromingen in de Delta van de Niger en verder landinwaarts, ook van de zijrivier de Benue, hebben grote delen van landbouwgebied in Nigeria onder water gezet. Ook steden zijn ondergelopen. De ramp die zich zoals veel in de luwte van het grote nieuws afspeelt heeft tot gisteren 603 mensen het leven gekost.

Ruim 1,3 miljoen mensen zijn gedwongen verhuisd vanwege de overstromingen, ruim 200.000 huizen zijn beschadigd of zeer beschadigd.

Het overstromen van belangrijk landbouwgebied brengt de voedselvoorziening in gevaar. Er moet aan noodplannen gewerkt worden.

De minister voor humanitaire zaken, rampenbehandeling en maatschappelijke ontwikkelling, Farouk, verklaart dat hoewel overstromingen een jaarlijks terugkerende ramp zijn geworden die moeilijk te voorkomen is ten gevolge van klimaatverandering, maar het effect kan verzacht en beheerd worden.

Photo by Sheyi Owolabi on Unsplash