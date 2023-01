Mogelijk honderden doden bij raketaanval Oekraïne op Russisch hoofdkwartier in Donetsk

Bij een aanval op een hoofdkwartier van het Russische leger in de (grotendeels) bezette regio Donetsk zijn mogelijk honderden Russische militairen om het leven gekomen. Volgens Oekraïne zijn er tenminste 400 doden gevallen, maar dat lijkt aan de hoge kant. Russische bronnen spreken over 200 doden. Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn er 63 doden gevallen, maar dat lijkt dan weer wat aan de lage kant.

Het hoofdkwartier was gevestigd in een schoolgebouw dat volledig werd weggevaagd. Volgens (onbevestigde) berichten op sociale media bevond zich in de kelder van de school een wapen- en munitiearsenaal. Toen de school werd getroffen door één of meerdere raketten zou het arsenaal zijn ontploft.

It seem, Makiivka in Donetsk was a slaughterhouse. The geniuses decided (seemingly) to store ammunition in the basement of the facility that the mobiks were deployed at. The only thing that would explain the whole building going “poof!”. People say 100s of casualties. I wait… pic.twitter.com/DDDnxbJbbO

— There are no losses (@solarisveritas) January 1, 2023