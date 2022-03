Honderdduizenden mensen ontvluchten Oekraïne

Volgens de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, zijn ruim 836.000 mensen de oorlog in Oekraïne ontvlucht. Gisteren sprak Filippo Grandi, de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen, nog van 677.000 vluchtelingen.

The number of people who have fled Ukraine to neighbouring countries has reached 677,000.

The @UN humanitarian agencies and their NGO partners have launched an appeal to donors for $ 1.7 billion to support affected people inside Ukraine, and refugees from Ukraine in the region.

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 1, 2022