Honderdduizend mensen op de vlucht voor escalerend geweld in Mozambique

De Verenigde Naties maken zich ernstig zorgen over een nieuwe vluchtelingenstroom in het noorden van Mozambique. Alleen al in de afgelopen twee weken zijn bijna honderdduizend mensen er ontheemd geraakt.

Het geweld in de regio breidt zich snel uit. Mensen die in veilige gebieden aankomen, vertellen hoe ze in angst zijn gevlucht toen gewapende groepen hun dorpen bestormden – vaak ’s nachts – waarbij ze huizen in brand staken, burgers aanvielen en families dwongen te vluchten. Vaak beschrijven ze chaotische ontsnappingen, waarbij ouders hun kinderen uit het oog zijn verloren of oudere familieleden in paniek achterbleven.

Voor veel ontheemden is het al de tweede of derde keer dat ze dit jaar ontheemd zijn geraakt, omdat het geweld hen naar nieuwe gebieden volgt.