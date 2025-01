Holocaustontkenner Jean-Marie Le Pen overleden

Jean-Marie Le Pen, de oprichter van het extreemrechtse Front National, is vandaag op 96-jarige leeftijd overleden. Le Pen vertoefde wegens zijn slechte gezondheidstoestand al een aantal weken in een verzorgingshuis.

Le Pen richtte het Front National in 1972 op. In 2002 haalde hij tijdens de Franse presidentsverkiezingen ruim 16% van de stemmen, maar moest hij het in de tweede ronde kansloos afleggen tegen de centrumrechtse kandidaat Jacques Chirac. Dat succes wist hij tijdens de presidentsverkiezingen van 2007 niet te herhalen: het FN haalde toen het slechtste verkiezingsresultaat uit de geschiedenis van de partij.

Le Pen ontkende altijd “extreemrechts” te zijn: “ik ben niet links of rechts, maar Frans” (ni droite, ni gauche, français). Later kwam hij daar van terug, maar hij is altijd blijven ontkennen extreemrechts te zijn.

Buiten Frankrijk raakte Le Pen vooral bekend door zijn Holocaustrelativering, waarbij hij de Holocaust “een detail in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog” noemde: Je suis passionné par l’histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Je me pose un certain nombre de questions. Je ne dis pas que les chambres à gaz n’ont pas existé. Je n’ai pas pu moi-même en voir. Je n’ai pas étudié spécialement la question. Mais je crois que c’est un point de détail de l’histoire de la Deuxième Guerre mondiale.

Het leverde hem een boete van 183.000 euro op, maar dat belette Le Pen niet het later allemaal nog eens dunnetjes over te doen. Zo beschuldigde hij Chirac er o.a. van “betaald te worden door Joodse organisaties” en noemde hij de Joodse minister Michel Durafour “Durafour crématoire”, een allesbehalve subtiele verwijzing naar de Holocaust.

Van moslims en migranten met een kleurtje moest Le Pen ook al niks hebben. Zo “grapte” hij ooit dat Franse “migrantenprobleem” het beste opgelost kon worden met behulp van het Ebolavirus. Dat niveau, dus.

In 2011 droeg Jean-Marie het stokje over aan dochter Marine. Die probeerde de partij – met succes – naar het centrum te bewegen, wat haar een stevig conflict met pa Le Pen opleverde. De ruzie liep dusdanig uit de klauw dat Jean-Marie Le Pen zelfs tijdelijk geschorst werd als lid van de partij.

Jean-Marie Le Pen leed al geruime tijd aan Alzheimer. Vorig jaar werd hij om die reden onder voogdij geplaatst van zijn dochters.