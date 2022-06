Update Covid-19 vaccin effectiever tegen omicron-variant

Goed nieuws van het Covid-front. Volgens Pfizer en Biotech heeft de omicron-update van het Covid-19 vaccin een hogere immuniteitsrespons dan het huidige vaccin.

De omicron-update van het Covid-19 vaccin resulteert in een hogere immuniteitsrespons (en dus hopelijk ook een betere bescherming tegen (ernstige) ziekte). https://t.co/MwoBWRGmpj — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) June 26, 2022



De update is getest op de Omicron BA.1 subvariant van Covid-19, maar er is goede hoop dat het ook effectief is tegen de BA.4 en BA.5 subvarianten.

Nu nog hopen dat de Nederlandse regering dit keer wat alerter reageert, zodat we niet pas eind 2023 in aanmerking komen voor de volgende vaccinatie.

