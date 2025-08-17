Hoe (on)gezond is hitte? Doe mee aan de inspiratiesessie van Atlas Leefomgeving!

Atlas Leefomgeving organiseert op dinsdag 26 augustus de online inspiratiesessie ‘Hoe (on)gezond is hitte?’ Hitte-experts Werner Hagens en Jochem Klompmaker van het RIVM nemen je mee in de laatste ontwikkelingen rondom het thema hittestress. Doe jij ook mee?

De afgelopen dagen was het flink warm! Voor de tweede keer dit jaar activeerde het RIVM deze week het Nationaal Hitteplan. Veel mensen vinden het heerlijk als het zonnig en warm is. Maar als het dagenlang warmer is dan 25 graden kan dit ook minder fijne gevolgen hebben. Bij aanhoudende hitte kunnen mensen en dieren gezondheidsklachten krijgen omdat hun lichaam de warmte niet meer goed kwijt kan. Dat noemen we hittestress.

Wil je meer weten over de relatie tussen hitte en gezondheid? Doe dan mee aan de online inspiratiesessie ‘Hoe (on) gezond is hitte?’ Meld je aan!

Op dinsdag 26 augustus van 15.30 tot 16.30 uur, online vanuit je eigen werkplek via Microsoft Teams. Digitale inloop vanaf 15.25 uur.

