Hoe een dementerend dictator een democratie sloopt

Kirsten Verdel houdt het bij en haar bijhouden is op zijn beurt eigenlijk ook eer niet bij te houden. We doen ons best.

Dag 193-194:

– Trump zegt -zonder daar bewijs voor aan te leveren- dat de banencijfers, die de grootste daling sinds Covid tonen, zijn vervalst door de door Biden benoemde directeur van het Bureau of Labor Statistics, Erika McEntarfe. Hij ontslaat haar.

– De CDC sluit een aantal expertgroepen uit van het adviseren over vaccins omdat ze als bevooroordeeld worden gezien door de Trump-regering. Acht van deze groepen, waaronder de American Medical Association, waarschuwen dat de uitsluiting het vertrouwen in vaccins ondermijnt.

– Minister van Binnenlandse Zaken Doug Burgum zegt dat zonne-energie faalt ‘omdat de zon ’s nachts ondergaat.’

Dag 195-197:

– Trump beweert op social media dat het banenrapport van vorige week ‘gemanipuleerd’ is en dat het Bureau of Labor Statistics bevooroordeeld is ten gunste van ‘Radical Left Democrats,’ zonder bewijs te leveren voor deze beschuldigingen of dat de cijfers zijn gemanipuleerd.

– De Trump-regering werkt ondanks campagnebeloftes van Trump niet aan plannen om IVF door verzekeraars te laten vergoeden of zelf te subsidiëren. Het Witte Huis schuift de verantwoordelijkheid naar het Congres en verkent het nu alternatieven zoals ‘holistische vruchtbaarheidszorg’.

– Gezondheidsminister Kennedy publiceert een niet-peer-reviewed artikel waarin zonder wetenschappelijke onderbouwing wordt beweerd dat aluminiumzouten in vaccins schadelijk zijn. De publicatie is volgens ingewijden voorbereiding voor een verbod op vaccins met deze stoffen, waaronder veel standaardvaccins voor kinderen.

Dag 198:

–– ICE breidt zijn detentiecapaciteit uit met 1.000 bedden in Indiana via een samenwerking met de gevangenis van de staat. Het nieuwe detentiecentrum in Indiana, “Speedway Slammer” genoemd, volgt op de opening van het omstreden “Alligator Alcatraz” in Florida.

– Trump zegt over ongedocumenteerde landarbeiders dat ‘mensen uit de binnenstad dat werk niet doen, ze hebben het wel geprobeerd.’ Hij vervolgt dat de migranten het ‘van nature’ doen en geen rugklachten krijgen, ‘want als ze een slechte rug krijgen, gaan ze dood.’

– Trump zegt over zijn EU-handelsakkoord: ‘De details zijn 600 miljard dollar om in alles te investeren wat ik wil. Alles. Ik kan er alles mee doen wat ik wil.’

Dag 199:

– Het ministerie van Justitie vraagt een federale rechter om geldboetes op te leggen aan een advocaat die pro bono voor een immigrant werkte en zijn deportatie tijdelijk wist te blokkeren. Dit is de eerste stap van de Trump-regering om advocaten die volgens hen ‘onzinnige en hinderlijke’ rechtszaken voeren, streng te straffen.

– De Trump-regering beveelt dat FEMA-personeel wordt overgeplaatst naar ICE om te helpen bij de werving van 10.000 nieuwe ICE-agenten tijdens het hoogtepunt van het orkaanseizoen.

– Gezondheidsminister Kennedy stelt op Twitter dat artsen, ziekenhuizen, verzekeraars en farmaceuten winst maken door Amerikanen ziek te houden.

Dag 200:

– Kevin Hassett, directeur van de National Economic Council onder Trump, suggereert zonder bewijs aan te leveren dat het Bureau of Labor Statistics de arbeidsmarktgegevens in 2012 mogelijk heeft gemanipuleerd om Barack Obama te helpen bij zijn herverkiezing.

– De Trump-regering zet federale ordediensten in om de politie van Washington DC te ondersteunen na de aanval op ‘Big Balls’, omdat er teveel (jeugd)geweld zou zijn in DC, ook al blijkt uit data dat het aantal geweldsmisdrijven in DC al 15 jaar daalt, vorig jaar zelfs met 35 procent.

– Trump kondigt een decreet aan waarin universiteiten worden verplicht om toelatingsgegevens, inclusief ras, te overhandigen om aan te tonen dat zij geen affirmative action-beleid voeren.

Dag 201:

– Defensieminister Hegseth deelt een fragment waarin wordt gezegd dat vrouwen geen stemrecht zouden moeten hebben, het 19e amendement moet worden ingetrokken en vrouwen zich moeten onderwerpen aan hun echtgenoten: ‘All of Christ for All of Life,’ zet hij er bij.

– Trump breidt de aanwezigheid van federale wetshandhavers in Washington DC uit voor een tweede nacht, met extra inzet van onder meer de Secret Service, FBI en US Marshals Service.

– Trump tekent een decreet dat toezicht op de toekenning van federale subsidies op wetenschappelijke subsidies verscherpt: alle discretionaire subsidies moeten “het beleid van de president bevorderen”, mogen geen “anti-Amerikaanse waarden” uitdragen en kunnen “gemakshalve” worden beëindigd.

Dag 202-204:

– JD Vance zegt in een interview dat de VS wil stoppen met het financieren van de Oekraïne-oorlog. ‘We willen een vreedzame oplossing bereiken.’

– Trump zegt op twee verschillende momenten tegen de pers dat hij vrijdag ‘naar Rusland’ gaat. Hij doelt op Alaska, wat sinds 1867 van Amerika is.

– Trump draagt EJ Antoni, hoofdeconoom bij de conservatieve Heritage Foundation, voor als nieuwe directeur van het Bureau of Labor Statistics, ondanks dat hij geen ervaring heeft bij overheidsinstantiek voor statistiek.

Dag 205-206:

– Het kantoor van de procureur-generaal van DC waarschuwt ziekenhuizen in de regio om zich voor te bereiden op een toename van gedwongen opnames, nu het Witte Huis extra politie-inzet in Washington DC beveelt om daklozen op te sporen.

– NIH-directeur Jay Bhattacharya zegt dat de federale overheid onlangs miljoenen dollars aan mRNA-onderzoekscontracten heeft stopgezet ‘omdat het grote publiek de technologie niet vertrouwt.’

Dag 205-206:

– Trump zegt dat hij jarenlang vergeefs hoopte op een Kennedy Center Honor en grapt dat hij zichzelf er een zal geven zodra hij voorzitter is. ‘Volgend jaar eer ik mezelf, eer ik Trump, ok?’. Dit jaar kent hij de Honor toe aan George Strait, Sylvester Stallone, Gloria Gaynor, Michael Crawford, en KISS.

– Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid twittert ‘Which way, American man?’ bij een ICE-wervingsoproep. Deze quote verwijst volgens critici naar een white supremacist boek waarin auteur William Gayley Simpson onder andere beweert dat Hitler gelijk had en dat Joden gedood moeten worden.

– Het Witte Huis werkt samen met PragerU, een conservatief onderwijsbedrijf dat met de Trump-regering een AI-contentserie lanceert en mogelijk als vervanger voor PBS wordt overwogen. PragerU maakte eerder lesmateriaal voor scholen in Florida, waarin slavernij in de VS wordt gebagatelliseerd, zoals met een citaat van Columbus dat slavernij beter is dan gedood worden. Ook stelt Prager dat incest tussen broers en zussen geen probleem is: ‘het is onzin dat ze dan geestelijk gehandicapte nakomelingen krijgen. Dat gebeurt pas na generaties.’

