Hoe de vissen zorgen voor het bos

In de Amazone leven 29 soorten vruchtenetende vissen. In stukken bos die diverser zijn, zitten meer soorten vissen — en andersom.

Het Amazonegebied omvat de grootste rivier, het grootste regenwoud en het grootste wetlandsysteem (drasland) op aarde. Dit laatste gebied is twee miljoen vierkante kilometer groot en vormt ongeveer dertig procent van het hele Amazonegebied. Het Amazonegebied is ook het grootste zoetwatersysteem ter wereld. Door de vele rivieren en beekjes leven er ongeveer 3.000 soorten zoetwatervissen, meer dan waar ook ter wereld. Sommige rivieren zijn zo groot dat zelfs zeedieren, zoals roggen en haaien, diep in het binnenland voorkomen, tot wel 1.500 kilometer van de zee.

– Lees verder bij de bron

– Uitgelichte afbeelding: Door Tino Strauss – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1864567