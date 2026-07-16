Hittegolf in zee

Wie deze week een duik nam in de Noordzee, voelde het misschien al: het water is opvallend warm voor half juli. Bij meetstation Lichteiland Goeree voor de Zuid-Hollandse kust liep de zeewatertemperatuur op 13 juli 2026 op tot 20,1 °C, hoger dan ooit gemeten voor deze tijd van het jaar. En omdat de Noordzee haar warmste moment pas eind augustus bereikt, kan de temperatuur deze zomer nog verder oplopen tot recordwaarden. Reden om eens stil te staan bij wat er in en boven ons zeewater gebeurt.

Opwarming van de Noordzee

Dat de Noordzee opwarmt, zie je goed terug in de KNMI metingen van de temperatuur van het zeewater rond Lichteiland Goeree. Sinds het begin van de metingen in 1984 stijgt niet alleen de warmste dag van het jaar (0,4 °C per tien jaar), maar ook de koudste dag (0,5 °C per tien jaar): de hele jaarcyclus schuift omhoog.

– Lees verder bij de bron, KNMI

– Uitgelichte afbeelding: Door Rob Mieremet / Anefo – http://proxy.handle.net/10648/abc7c956-d0b4-102d-bcf8-003048976d84, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66501660