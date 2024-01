Hits bij de nasibal 4: I should have known better

Nog een single van de LP/film A hard day’s night die wel buiten het VK werd uitgebracht.

I should have known better with a girl like you

That I would love everything that you do

And I do, hey, hey, hey, and I do

Whoa, oh, I never realized what a kiss could be

This could only happen to me

Can’t you see, can’t you see

That when I tell you that I love you, oh

You’re gonna say you love me too, oh

And when I ask you to be mine

You’re gonna say you love me too

So I should have realized a lot of things before

If this is love you’ve got to give me more

Give me more, hey hey hey, give me more

Whoa, oh, I never realized what a kiss could be

This could only happen to me

Can’t you see, can’t you see

That when I tell you that I love you, oh

You’re gonna say you love me too, oh

And when I ask you to be mine

You’re gonna say you love me too

You love me too, you love me too

You love me too

Omdat in het VK in principe geen singles van lp’s van de Beatles werden uitgebracht kregen anderen daar de kans met een cover een (bescheiden of grote) hit te scoren. Deze acceptabele versie kwam niet ver.



The Naturals

