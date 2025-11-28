Zeven jaar geleden alweer verscheen Roel van Duijns boek Een zoon voor de Führer. Jos Krekels werd erdoor geïnspireerd tot een podcast/reportage samen met Jos Hermans.

De inleiding van de vijf delen:

Wat als het onschuldige decor uit je jeugd een gruwelijke geschiedenis verbergt? Journalist Jelle Krekels duikt in de verborgen geschiedenis van het klooster naast zijn ouderlijk huis in het Limburgse Heythuysen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd dit klooster bezet door de nazi’s. SS-leider Heinrich Himmler en zijn illustere vriendin Julia op ten Noort vormde het om tot de Reichsschule Heythuysen – een eliteschool voor nazimeisjes. De meisjesschool werd opgericht met maar één doel: het kweken van een superieur mensenras dat de nieuwe elite voor het Derde Rijk zou worden.

Hitlers Meisjesschool is een podcast van het AD en de aangesloten regionale dagbladen.

Het geheim van Heythiysen:

De muze van HImmler:

Zingende meisjes, vallende bommen:

De erfenis:

Heinrich:

