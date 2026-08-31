Hitler – zucht – huilde wel eens en liet ook wel eens een scheet

Ik schrijf dit niet graag, maar wel uit volle overtuiging. Ik ben nu zo’n jaar of 25 bezig met de nazi’s en ook Hitler. Niet dat ik er nu alles van weet, maar ik heb hier ook de wetenschappelijke uitgave van Mein Kampf.

Hitlers boek bracht mijn naam trouwens op een voorpagina, toen ik voor het eerst een nazibeurs bezocht, in Huizen, op een zondagochtend, samen met een journaliste. Die maandag daarop, 9 maart 2015, publiceerde zij op de voorpagina van de Gooi- en Eemlander en het Noordhollands Dagblad als opening: “‘Mein Kampf’ te koop op beurs Huizen”. Drie maanden later wisten we die beurs te laten sluiten. (Hij heropende in Houten).

Verder bezocht ik München – Hitlers eerste basis – en heb op het exacte podium in het stadion Neurenberg gestaan waar H zijn grote partijdagen hield en bezocht daar ook zijn Kongresshalle. Ik ben een week in Dachau geweest, en heb daar een foto-expositie aan gewijd. Ik ben op diverse plekken in Berlijn geweest waar hij ook kwam. En in Polen was ik een paar keer in Auschwitz en andere kampen.

Ik ken de naziterreur en het verzet in Nederland redelijk goed en mijn vader zat als verzetsman drie jaar in nazi-tuchthuizen. Twee ooms zaten in kamp Amersfoort.

Dus als Ongehoord Nederland in een programma gaat beweren dat Hitler ook ‘goede dingen’ had gedaan, raakt me dat, zeker. Maar gelukkig kwam de afkeuring van allerlei anderen snel en duidelijk, tot en met enkele politici. Het was een klare provocatie, en ik houd daar niet zo van – al moet je er soms toch op ingaan.

Ik vat het hier maar even samen: niemand kan en mag uit de losse pols over Hitler (1889-1945) iets positiefs zeggen. Hij is verantwoordelijk, zoals de Duitse ambassadeur me pas nog schreef, voor de grootste misdaad uit de menselijke geschiedenis – de Holocaust. Daarbij past dan ook geen enkele relativering of vergeving. Bij het gebruiken van zijn naam en die van het nazisme dient die schuld altijd uitgelegd te worden.

Zeker, als klein jochie leefde hij in een vreemd en naar gezin: zijn vader Alois (1837-1903) was een Oostenrijkse douanebeamte, een onecht kind, ambitieus en agressief, was drie maal getrouwd en had minnaressen. Hij sloeg Hitler (1889-1945) regelmatig – en Hitlers moeder Klara bovendien. Vader stierf toen H 14 was. Moeder Klara (1860-1907) was eerst zijn vaders dienstmeisje, 23 jaar jonger en noemde hem ‘oom’, ook tijdens hun huwelijk. Maar ‘Oom’? Hij was echt haar achteroom. De middag van hun huwelijksdag ging vader Hitler overigens snel weer aan het werk.

Vier van de zes broers en zusjes van Hitler stierven als baby of kleuter – dat is wel veel doden in één gezin. maar zijn zus Paula bleef leven (1896-1960), net als een stiefbroer en -zus uit een eerder huwelijk van zijn vader. H’s moeder stierf in 1907, aan borstkanker – H was toen 18.

Hitler brak al eerder zijn school in Linz af en trok na zijn moeders dood alleen naar Wenen, waar hij in een daklozenopvang terecht kwam en leefde van matige schilderijtjes – hij wilde naar de akademie, maar die weigerde. Ja, Hitler was een jongen die natuurlijk wel eens schreeuwde of loog, wel eens een scheet of een boer liet, wel eens lachte of huilde. En die van honden hield en vegetariër werd, en inderdaad snelwegen liet aanleggen en het ziekenfonds in Duitsland liet oprichten. Of de ‘wereldelite‘ veroordeelde. Nou en?

Ben je dan minder verantwoordelijk voor de Holocaust, dr Raisa Blommesteyn? Gepromoveerd op de opkomst van de nazi’s in het Weimar-Duitsland van 1930-33? Maar je werd al in 2024 veroordeeld tot 80 uur werkstraf (wv. 40 u vrw.) wegens groepsbelediging van zwarte mensen. Dat was het dubbele van de eis van het OM.

Kortom: Hitler was een treurige, succesloze jongen. Tot in 1914 WO-I begon – voor hem als 25-jarige mislukkeling een zegen: onderdak, eten, kleding en… een taak. Hij raakte als soldaat twee maal gewond en kreeg twee lintjes. De Duits-Oostenrijkse nederlaag in WO-I kon H echter niet verkroppen en hij verweet die aan de Joden, het kapitalisme (Joods in zijn idee, denk aan de Rothschilds) en communisme (ook Joods, bijv. Marx).

Niks nieuws: ook Luther had al eens een keihard antisemitisch pamflet gepubliceerd in 1543: “Von den Jüden und ihren Lügen”. De Spanjaarden en Portugezen verjoegen of verbrandden hen. De Russen bedachten de ‘pogroms‘ in de 19de eeuw (zie ook ‘Fiddler on the Roof’). Ook Nederland deed pogingen de Joden uit te roeien, tijdens de pestepidemie. De rest weten we. Maar al te goed.

Wat ik erger vind dan ON in het Nederland van nu is het verschijnsel onbeperkte nazihandel – er zijn in Nederland op 6 plaatsen regelmatig nazibeurzen en daarnaast zo’n 30 websites vol nazispullen. Ook Marktplaats verkoopt in alle rust enkele duizenden nazispullen per dag – nu, vandaag, ja echt, heden dus wel ongeveer 3.800 stuks… plus bijna 60 openlijk van de SS. Zie deze link.

En zeker ook de storende nazifestivals, zoals ‘Eyewitness‘ van oorlogsmuseum Overloon, het afgelopen weekend . Daar traden zo’n 50 verzamelaors op verkleed als nazisoldaten om WO-II ‘na te spelen’. Ook daar krijg je maar een klein, verteerbaar deel van het verhaal van de naziterreur en de Holocaust te zien/horen… en nergens op hun website staat ook maar één keer ‘nazi’ of ‘Holocaust’. Twee hoogleraren noemden dat al eerder ‘naziverheerlijking‘. Het museum organiseert bovendien zonder enige schaamte nazibeurzen waar iedereen vrijelijk nieuwe nazispullen kan kopen.

Je komt zo op een glijdende schaal van normalisering, gewenning, Holocaustontkennig of -bagatellisering. Dus moet het programma voor Holocausteducatie van prof Marc van Berkel uit Nijmegen en het ministerie van Onderwijs alle ruimte krijgen, want dan krijg je wel het complete beeld, zoals de Duitse ambassadeur ook met nadruk aanbeveelt.

Geen van de websites voor nazihandel voldoet aan die eis van achtergrond & context, geen van de beurzen en ook helaas niet het grote oorlogsmuseum Overloon met zijn twee jaarlijkse nazifestivals. En met zijn listige verleidingen voor ‘kids’.

En waarom?

Puur voor het geld.

– Uitgelichte afbeelding: Door Forza! Nederland – https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/JoostNiemoller2015.jpg, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=149615506