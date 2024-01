Hilarische afscheidsbrief FVD-Kamerlid Freek Jansen

FVD-Kamerlid Freek Jansen neemt afscheid van de Tweede Kamer. Hij staat zijn plaats af aan Pepijn van Houwelingen. Volgens FVD is dit slechts tijdelijk, maar dat gelooft buiten De Dagelijkse Standaard niemand.

Aanleiding is de parlementaire enquête over het coronabeleid. Niemand kent Jansen, terwijl Van Houwelingen juist heel populair is bij het complotplebs. Of die enquête er überhaupt komt is overigens maar zeer de vraag. Zo ja, dan wordt het op zijn vroegst voorjaar 2025. Nóg een jaar later is ook mogelijk. Niks tijdelijk, dus. Jansen wordt door de partij gewoon op een zijspoor gerangeerd.

Vandaag stuurde Jansen zijn afscheidsbrief naar de Tweede Kamer. Tegen de gewoonte in werd die niet voorgelezen door Kamervoorzitter Martin Bosma. Schandalig, want iedereen moet kunnen genieten van dit hilarische epistel, vol gezwollen taalgebruik en fascistische hondenfluitjes. Hierbij:

Screenshots met dank aan Chris Aalberts (@chrisaalberts.bsky.social).

