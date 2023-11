Hij zegt met mijmrende stem

Het zou niet moeten mogen dat ik deze twitteraar citeerde, maar we maken vreemde dagen mee.

Wat willen die anti-Israel gekkies eigenlijk?

Moeten we nu ook al spreken van de Jacob ‘Palestina’ de Haanstraat in Amsterdam Zuid? Pfff.

— Ronny Naftaniel (@RonnyNaftaniel) November 22, 2023

De dichter Jacob Israël de Haan van zijn tweede voornaam ontdaan. In de Pijp. Waar de allereerste Nederlandse “homoseksuele” roman, Pijpelijntjes, speelt. Geschreven door, jawel, Jacob Israël de Haan. Ook de woorden op het homomonument in Amsterdam, Naar vriendschap zulk een mateloos verlangen komen uit een sonnet van De Haan.

Aan eenen jongen visscher Rozen zijn niet zoo schoon als uwe wangen,

Tulpen niet als uw bloote voeten teer,

En in geen oogen las ik immer meer

Naar vriendschap zulk een mateloos verlangen. Achter ons was de eeuwigheid van de zee,

Boven ons bleekte grijs de eeuwige lucht,

Aan ’t eenzaam strand dwaalden alleen wij twee,

Er was geen ander dan het zeegerucht. Laatste dag samen, ik ging naar mijn Stad.

Gij vaart en vischt tevreden, ik dwaal rond

En vind in stad noch stiller landstreek wijk. Ik ben zóo moede, ik heb veel liefgehad.

Vergeef mij veel, vraag niet wat ik weerstond

En bid dat ik nooit voor uw schoon bezwijk.

Politieke en literaire onwetendheid? Of gewoon alledaags uit de kast gekomen antisemitisme? Of beide. De Haan is nota bene door een belijdende zionist vermoord, omdat hij het Grote Zionistische Ideaal eenmaal woonachtig in Jeruzalem had afgewezen. En omdat hij een zwak had voor de plaatselijke, “inheemse, Arabische” jongens. Hiermee geef ik de context bij mijn reactie op deze vandalenstreek, ook op twitter.

— Arnold van der Kluft #teamesther (@Voorzeespeurder) November 23, 2023

Wat moeten we met een “radicaal links” dat echt met dergelijke leuzen aankomt? Trans liberation only with Palestine liberation.

— Five Lucky Fingers (@5luckyfingers) November 21, 2023

Het eindpunt van een links dat kreten verkondigt die ergens op geacht worden te slaan en van een etiket van “intersectionaliteit” worden voorzien.

En ja, dit moet toch ook gezegd worden. Eerder bedroefd dan boos heeft onze makker van dertien jaar lang, Abu Pessoptimist, – hopelijk niet blijvend – de deur naar Krapuul dichtgeslagen. Zowel op Krapuul, waar de berichtgeving over Gaza/Israël is stilgevallen, als op Abu’s blog zal dit te merken zijn.

Hij was niet de enige die aanstoot nam aan het vertaalde stuk van Exit, dat wel erg apologetisch was over het bombarderen van Gaza. Alsof dit niet disproportioneel is ten opzichte van de overval door Hamas. Ja, het was mijn idee het te vertalen, als proeve van Duits-marxistisch redeneren anno 2023 op dit thema. En omdat toean besar Hudig een jaar geleden al schreef dat Krapuul binnenkort met Israëlische vlaggen zou lopen te waaien.

Maar wat ook de achtergrond moge zijn van de leuze “From the river to the sea, Palestine will be free”, het is onontkoombaar dat dit nu als een oproep tot opheffing van Israël wordt geïnterpreteerd. De Joden de zee in. Of het zo is of niet, als dit door veel joodse mensen als bedreigend wordt gezien – en niet alleen door hen -, dan dient zo’n leuze niet gehanteerd te worden door zich op hun intersectionaliteit beroepende linksen.

Maar ik sta niet in voor het gebrek aan antisemitisme en homohaat bij dit intersectioneel links. Dat moet ik toch even kwijt.

– Uitgelichte afbeelding: Door Willy Sluiter – Collectie Nederland, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85719464