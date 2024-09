IDF: Hezbollah-leider Nasrallah is dood

Hassan Nasrallah, de leider van de fascistische terreurorganisatie Hezbollah, is dood. Nasrallah kwam om het leven toen Israël een bunker in de wijk Dahieh in Beiroet onder vuur nam met JDAM bunkerbusters.

Hugely important minutes ahead, to see the results of the strike. https://t.co/1oLv6sNJb5

NEW — #Israel sources say this strike targeted #Hezbollah leader Hassan Nasrallah.



Naast Nasrallah zouden ook diverse andere leiders van Hezbollah om het leven zijn gekomen, evenals tientallen hoge officieren van de Iraanse Revolutionaire Garde.

Hezbollah heeft het bericht nog niet officieel bevestigd, maar het stilzwijgen is veelzeggend. Inmiddels is de Iraanse leider Khamenei volgens Arabische media overgebracht naar een veilige locatie. De schrik zit er duidelijk goed in.

In ruim een week heeft Israël vrijwel moeiteloos de volledige top van Hezbollah uitgeschakeld. Volgens sommige berichten zou 50% van het wapenarsenaal van de organisatie vernietigd zijn.

In diverse Syrische steden werd gisteren na het bericht over het bombardement feest gevierd:

Jihadlinks denkt dat de Arabische wereld treurt om de dood van Nasrallah, maar de organisatie is – voorzichtig uitgedrukt – niet bijzonder populair in de regio. Met name de Syrische bevolking heeft alle reden Hezbollah te haten. Vanaf 2012 heeft Hezbollah de Syrische dictator Assad in alles gesteund, ook toen hij bezig was de eigen bevolking af te slachten:

“Why Syrians celebrate death of Nasrallah?”

Since 2012, Hezbollah has been active in Syria, aiding the Assad regime in suppressing the Syrian revolution with Iran & Russia.

They involved in several massacres and brutal sieges. https://t.co/jHekcwURFb pic.twitter.com/7N8S6apz2x

