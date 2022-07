Hetze tegen Laura Bromet

Een auto voor de hervormde kerk in Ilpendam wordt via fotoshop een met een omgekeerde Nederlandse vlag uitgeruste begrafenisauto. Eerlijk gezegd – ik heb, Laura Bromet volgende op twit, de desbetreffende twiet gezien en kon alleen maar lachen. Die omgekeerde vlag is de Nederlandse maar dan op zijn kop, dat doen de fascisten zo dezer dagen. (De reactie is nu: rood boven – zoals het hoort – maar hoeft het niet?)

Omdat ultrarechts uit hetzelfde soort jankerds bestaat als ultralinks, alleen zijn ze met veel meer en hebben ze de media en een aantal Kamerleden achter zich, werd de niet-bestaande begrafenisauto benoemd tot uitvaartwagen voor een boer die zelfmoord had gepleegd, en daar sprak Bromet dan respectloos over. Je moet er maar op komen.

(Zelfmoord onder boeren is een taboe-onderwerp, het is toch wel eens ter sprake geweest hier en het is niet iets om luchthartig over te doen, maar dat deed Bromet dan ook niet).

“Boeren” kwamen “verhaal halen” op de Dam in Amsterdam en met die beroemde auto er bij werd naar verluidt opgeroepen Bromet op te hangen. Tja, ze is van GroenLinks en haar joodse achtergrond speelt natuurlijk geen rol bij deze hetze, dat weet iedereen en Wierd Duk.

Hier wordt het verhaal uit de doeken gedaan, ook al via het medium twitter.

Even over die tweet van Laura Bromet:

– Er was volgens omwonende Hervormde Kerk in Ilpendam geen uitvaart gaande (dus niet van boer die zelfmoord pleegde)

– Auto is geen rouwwagen maar ‘gewone’ sedan (die ook op andere boerendemo’s was)

– Zo gemakkelijk verspreidt nepnieuws zich pic.twitter.com/WTadR086s5 — Mark Lievisse Adriaanse (@Markla94) July 10, 2022

Bromet heeft intussen haar twitteraccount stilgelegd.

Tout va bien, nietwaar.

