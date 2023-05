Het verlangen van mijn hart

Een Northern Soulachtig vroeg Joe Southnummer, oorspronkelijk op de plaat gezet door Billy Joe Royal. 1966.

Baby, you’re my heart’s desire

Your love sets my soul on fire

You’re my type, you’re my kind

You’re always on my mind

You’re my heart’s desire

Now, look

When the sun comes up in the mornin’

You’re the first thing, baby, on my mind

When the sun goes down in the evenin’

You’re the last thing, baby, on my mind

Baby, you’re my heart’s desire

Your love sets my soul on fire

You’re my type, you’re my kind

You’re always on my mind

You’re my heart’s desire

There ought to be a law against the way

You turn me on, baby, night and day

I hear your voice but you’re not there

I see your face, baby, everywhere

Baby, you’re my heart’s desire

Your love sets my soul on fire

You’re my type, you’re my kind

You’re always on my mind

You’re my heart’s desire

Da-da-da-da-da-da, da-da, da-da

Da-da-da-da-da-da, da-da, da-da

Da-da-da-da-da-da, da-da, da-da

Da-da-da-da-da-da, da-da, da-da

Baby, you’re my heart’s desire

Your love sets my soul on fire

You’re my type, you’re my kind

You’re always on my mind

You’re my heart’s desire

Don’t know why I love you so

But I know I’ll never let you go

Don’t know why I need your love so bad

But you’re the only love I’ve ever had

Baby, you’re my heart’s desire

Your love sets my soul on fire

You’re my type, you’re my kind

You’re always on my mind

You’re my heart’s desire

(Baby, you’re my heart’s desire)

(Baby, you set my soul on fire)



Heart’s desire

– Uitgelichte afbeelding: Door Columbia Records – Billboard page 33, 30 April 1966, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26926402