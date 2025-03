Het verhaal van waanzin, verteld door gekken: “Republikeinen” in Arkansas willen kappers vervolgen

Op weg naar The handmaid’s tale als beschrijving in plaats van dystopische roman:

Republikeinse congresleden in Arkansas hebben een wet voorgesteld die processen mogelijk maakt tegen iedereen die de sociale overgang van minderjarigen mogelijk maakt – met inbegrip van kappers en barbiers die “gender-nonconforming” kapsels aanbieden, onderwijzers/leraren die de gekozen naam van een scholier gebruiken die verschilt van de bij de geboorte gegeven naam en organisaties zonder winstoogmerk die steun bieden.

Wetsvoorstel 1668, bekend als “wet ter bescherming van kwetsbare jeugd” is ingediend door de Republikeinse afgevaardigde Mary Bentley en senator Alan Clark. Als hij wordt aangenomen maakt de wetgeving het ouders mogelijk iedereen te vervolgen die de gendertransitie van een minderjarige steunt, en dat gedurende een periode van vijftien jaar.

– De dictatuur van een zich op christendom beroepende staat over uw lichaam, zijn het de kleine lettertjes in het verhaal van het diepe verval van de Verenigde Staten?

